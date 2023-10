In Italia, la diminuzione delle nascite prosegue. Nel rapporto “Natalità e fecondità della popolazione residente – anno 2022” dell’Istat, si rileva che lo scorso anno sono nati 393.000 bambini, con una riduzione dell’1,7% rispetto al 2021.

La denatalità in Italia: i dati, le motivazioni

Il numero medio di figli per donna è sceso leggermente da 1,25 a 1,24, rispetto all’anno precedente. I dati provvisori per il periodo gennaio-giugno 2023 non offrono miglioramenti: ci sono circa 3.500 nascite in meno rispetto allo stesso periodo del 2022, con una media di 1,22 figli per donna.

Questa tendenza al ribasso nelle nascite è evidente dal 2008, con una diminuzione costante, la riduzione è attribuibile in parte ai “cambiamenti strutturali” nella popolazione femminile in età fertile, causati dalla diminuzione del numero di donne in questa fascia d’età. Le donne nate durante il baby-boom hanno superato la fase riproduttiva, mentre quelle appartenenti al baby-bust, con una fecondità più bassa negli anni ’70 e ’90, registrano complessivamente una diminuzione delle nascite.

Le nascite “fuori dal matrimonio”: in aumento

Le nascite da genitori non sposati continuano a crescere in Italia, rappresentando il 41,5% del totale delle nascite nel 2022. Questa tendenza è particolarmente diffusa tra i giovani, costituendo il 59,5% delle nascite tra i giovani fino a 24 anni e il 41,9% tra i 25 e i 34 anni. La maggioranza di queste nascite è da genitori mai coniugati (84,2% delle 163.000 nascite nel 2022), riflettendo un cambiamento nei valori sociali, in cui il matrimonio è meno considerato un prerequisito per avere figli, soprattutto tra le coppie giovani. Questa tendenza è in crescita costante dagli inizi del millennio, guadagnando 33 punti percentuali nel totale delle nascite.