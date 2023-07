Il terribile incendio è divampato intorno alle ore 20 di domenica 2 Luglio a Cerbaia di Lamporecchio, un piccolo paesello situato nelle vicinanze di Pistoia. Il rogo è scoppiato in un un laboratorio di verniciatura di infissi in legno e ha causato diverse ustioni alla parte superiore del corpo del proprietario, intervenuto per spegnerlo.

Pistoia, incendio in un laboratorio artigianale: interviene il propretario ma si ustiona

Erano circa le ore 20 di ieri, quando nella parte del locale adibito all’asciugatura, il quadro elettrico ha preso fuoco, scatenando un incendio in tutto il laboratorio. Interessato anche un impianto di movimentazione a nastro. Le cause dello scoppio del rogo non sono ancora state chiarite, forse si è trattato di un cortocircuito. Il proprietario del laboratorio è subito intervenuto in prima persona per provare a limitare i danni, ma si è ustionato. A quel punto non ha potuto fare altro se non chiamare l’aiuto dei vigili del fuoco.

L’intervento dei vigili del fuoco: l’uomo è in ospedale

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco che, non senza qualche difficoltà, sono riusciti a domare e a spegnere definitivamente le fiamme. I medici del 118, nel frattempo, si sono occupati di fornire le prime cure al proprietario, per poi trasportarlo in pronto soccorso in ambulanza.