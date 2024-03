A Rovigo un violento incendio a causato diversi danni. Scoppiato poco dopo le 5 di mattino del 4 marzo, ha sconvolto la tranquillità della frazione di Roverdicrè. Sconvolgente il racconto di una coppia che è riuscita a sfuggire alle fiamme incontrollate.

Incendio a Rovigo

A Rovigo un violento incendio ha devastato la frazione di Roverdicrè. È divampato all’alba di lunedì 4 marzo e in poco tempo ha avvolto tutto ciò che incontrava.

Sul posto sono giunti subito i soccorritori sanitari per trasportare in ospedale i feriti e chiaramente i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, che al loro arrivo erano già imponenti.

Ora le autorità indagano sulle motivazioni del rogo e ci sono già le prime ipotesi.

Intanto la casa da cui è scoppiato il rogo è sotto sequestro per i rilievi di rito ma anche per valutarne l’agibilità. I carabinieri indagano sul fatto e hanno chiuso al traffico la strada che conduce al capoluogo.

Come è scoppiato l’incendio di Rovigo

Sembra che l’incendio che ha colpito Rovigo abbia avuto origine dal garage di un villino, abitato da una coppia di sessantenni che miracolosamente è riuscita a salvarsi.

Le urla hanno svegliato i vicini di casa che subito si sono attivati per allertare i soccorsi.

In pochi minuti i vigili del fuoco sono riusciti a ristabilire la normalità e mettere in sicurezza l’area.

Stando ai primi accertamenti, a scatenare il fuoco potrebbe essere stata della vernice presente in garage ma anche da un’auto e del materiale in legno, tutti elementi che hanno alimentato le fiamme.