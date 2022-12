Uomo di 75 anni muore nell'incendio scoppiato in casa per problemi di deambulazione mentre gli altri condomini stavano evacuando.

Tragedia a Buccinasco, dove un uomo è stato divorato dalle fiamme nel suo letto.

L’incendio è scoppiato in casa e la moglie stava dando l’allerta.

Violento incendio a Buccinasco: morto un uomo

L’incendio è divampato intorno alle 03:00 di questa mattina, 13 dicembre, in un palazzo di via Cadorna a Buccinasco, in provincia di Milano. Ad accorgersene è stata una donna che subito ha dato l’allarme, permettendo agli altri condomini di mettersi in salvo. Purtroppo, però, non è riuscita ad aiutare la persona a lei più vicina, il marito, che è morto divorato dalle fiamme ancora nel letto.

Ancora sconosciute le possibili cause dell’incendio e, su questo, indagheranno i Carabinieri.

L’arrivo dei soccorsi

Arrivati sul posto, gli agenti dei Vigili del Fuoco hanno subito evacuato l’edificio e tentato di domare le fiamme. Nel frattempo, la donna e i suoi due vicini di casa sono stati portati dall’ambulanza in ospedale, per un’intossicazione da fumo. Fortunatamente le loro condizioni non sono apparse gravi, e sono stati ricoverati in codice verde.

La tragica fine dell’uomo di 75 anni

Diverso invece l’epilogo per il marito 75enne della donna che ha dato l’allarme. Quando finalmente i pompieri sono riusciti a spegnere l’incendio ed entrare in sicurezza nel palazzo, infatti, hanno trovato il corpo carbonizzato dell’uomo.

Aveva gravi problemi di deambulazione e non è riuscito in alcun modo ad alzarsi dal letto, dove è stato divorato dalle fiamme.