Incendio in uno stabile a Catania: 15 famiglie messe in salvo dai Vigili del Fuoco

15 famiglie sono state messe in salvo e in sicurezza dai vigili del fuoco, dalla polizia e dai carabinieri, a causa di un incendio che è divampato in uno stabile a Catania, in via Aurora.

Vigili del fuoco, polizia e carabinieri hanno messo in salvo 15 famiglie, composte anche da anziani, donne e bambini, a causa di un incendio divampato in un palazzo di via Aurora, a Catania. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì scorso, ma è stato reso noto solo oggi. Due agenti hanno accusato lievi malesseri a causa dell’inalazione di fumi tossici e dopo aver fatto ricorso alle cure del pronto soccorso sono stati dimessi con una prognosi di tre giorni.

Anche alcuni residenti del palazzo hanno fatto ricorso alle cure mediche per via dell’inalazione di fumi.

La ricostruzione dell’incendio

Le operazione di salvataggio si sono rivelate complicate in quanto all’interno del palazzo le temperature erano arrivate ad un livello così alto da compromettere la stabilità dell’intonaco, facendo cadere calcinacci. Le fiamme sono partite da alcune masserizie lasciate nel vano scale, che hanno preso fuoco a causa di faville provenienti da un piccolo incendio di alcune sterpaglie all’esterno del condominio.

Il forte vento ha agevolato il propagarsi delle fiamme. Lo stabile non è agibile a causa dei danni provocati agli impianti.