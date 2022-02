L'incidente sulla Val di Chienti ha causato una vittima: un'auto è rimasta schiacciata da un camion e il conducente è deceduto. Si indaga sulle cause.

Tragico incidente a Foligno, dove un’auto è rimasta schiacciata da un camion e il conducente è deceduto. Il violento impatto è avvenuto nella mattinata di mercoledì 23 febbraio.

Incidente a Foligno, una vittima

Erano quasi le 11 quando all’interno della galleria sulla strada statale 77var “della Val di Chienti” è avvenuto lo spaventoso incidente.

Sebbene non siano ancora chiare le cause che hanno portato allo scontro tra i due mezzi, da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’automobilista non si sia accorto del carico sporgente trasportato dal camion. L’auto avrebbe così sorpassato il mezzo pesante, ma pare abbia urtato le travi in legno trasportate, rimanendo schiacciato con la vettura tra il carico e il pianale del mezzo.

Incidente a Foligno i soccorsi

Lungo la strada statale 77var “della Val di Chienti” sono intervenuti i soccorsi del 118. I sanitari, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente dell’auto. Sul posto anche gli uomini della polizia stradale di Foligno, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso. Con loro anche il personale ANAS, impegnato a ripristinare la transitabilità. All’innesto della Val di Chienti presenti anche i carabinieri di Foligno, impegnati a defluire il traffico.

In seguito all’incidente, la carreggiata in direzione Macerata, tra Foligno e Colfiorito, è stata temporaneamente chiusa. Il traffico proveniente dalla SS3 Flaminia/Foligno è stato deviato sul vecchio tracciato della SS77.