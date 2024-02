Poco prima della mezzanotte di oggi, a Oleggio si è verificato un grave incidente tra due auto sul ponte di ferro. Tre i feriti, trasportati in codice giallo in ospedale.

Incidente a Oleggio: tre i feriti

Poco prima della mezzanotte di sabato 24 febbraio si è verificato un incidente stradale a Oleggio (Novara) all’altezza del ponte di ferro sul Ticino, in seguito allo scontro tra due auto.

Nello schianto sono rimaste ferite tre persone che sono state immediatamente soccorse dal 118 e portate in codice giallo in ospedale.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per svolgere dei rilievi e capire così la dinamica dell’incidente.

Il precedente

Lo scorso 11 gennaio 2023 sul ponte di ferro del Ticino si era verificato un altro incidente, questa volta mortale per Giulia Enrica Garavaglia.

La donna è stata investita da un’auto con a bordo un nosatese di 54 anni. In quel tratto di strada, infatti, la visibilità diventa più offuscata, e la strada prende una curvatura molto stretta, dato che mette in asse il tracciato che porta direttamente al fiume. In quel lunedì sera il buio poi ha contribuito a ridurre la visibilità e l’automobilista non è riuscito a fermarsi in tempo quando gli si è parata innanzi Giulia.