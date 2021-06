Un drammatico incidente mortale si è consumato nella notte del 16 giugno 2021 a San Giuliano Milanese. Nel violento impatto ha perso la vita un 49enne

Un uomo di 49 anni è morto nella notte tra martedì 15 giugno 2021 e mercoledì 16 giugno, nei pressi di San Giuliano Milanese, in seguito ad un drammatico incidente stradale che l’ho ha visto coinvolto, mentre era a bordo della sua moto.

Fatale è stato lo scontro contro un guard rail.

Incidente a San Giuliano Milanese

Un drammatico incidente si è verificato intorno alle ore 2:00 della notte di mercoledì 16 giugno 2021, a San Giuliano Milanese, un comune vicino Milano e più precisamente nei pressi di Via Emilia, all’altezza della rotonda che conduce al centro commerciale Le Cupole.

Nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi, se non la moto del 49enne che ha perso la vita, in seguito all’impatto violentissimo, che non gli ha lasciato scampo.

Incidente a San Giuliano Milanese: l’intervento dei soccorsi

In seguito al tragico incidente che si è consumato nelle prime ore della notte del 16 giugno 2021, tempestivo è stato l’intervento dei soccorsi e delle Forze dell’Ordine sul posto.

I soccorritori dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu), prontamente intervenuti sul luogo, a bordo di un’ambulanza e di un’automedica, hanno immediatemente tentato di rianimare il motciclista 49enne, che si è scontrato con il suo mezzo, contro un guard rail.

Purtroppo però le gravi ferite e i traumi riportati, in seguito al violento schianto, non hanno lasciato alcuna speranza di sopravvivenza all’uomo, inutili infatti si sono rivelati i ripetuti tentativi di rianimazione. Il 49enne è morto di fatto sul colpo e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Incidente a San Giuliano Milanese: ignota la dinamica

Sul luogo dell’incidente, che ha condotto alla morte di un uomo di 49 anni, oltre ai soccoritori dell’Areu, sono intervenuti anche i Carabinieri di San Donato, i quali adesso dovranno indagare sul fatto.

In particolare, le Forze dell’Ordine hanno effettuato alcuni rilievi utili, al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause che possono averlo causato. Al momento entrambi i fattori sono del tutto ignoti.

L’uomo di 49 anni a bordo della sua moto, potrebbe aver perso il controllo del suo mezzo per qualche motivo, magari a causa di un malessere. Non resta dunque che attendere gli ulteriori sviluppi delle indagini, che attualmente sono in corso di svolgimento.