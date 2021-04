Incidente a Vauda Canavese Superiore, l’auto finisce in un fosso: grave il conducente

Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente a Vauda Canavese Superiore: la sua auto è finita contro un albero e si è ribaltata.

Paura a Vauda Canavese Superiore, dove nel pomeriggio di giovedì 15 aprile ha avuto luogo un incidente stradale dove è rimasto gravemente ferito un uomo di 70 anin residente a Corio. L’auto che stava guidando è finita contro un albero per poi ribaltarsi.

Incidente a Vauda Canavese Superiore

Il sinistro ha avuto luogo sulla strada provinciale 21 all’altezza del km 8+200. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo stava guidando la sua Fiat 500L quando all’improvviso il mezzo è finito fuori strada, ha urtato contro un albero e si è ribaltato fermandosi in un canale di scolo delle acque piovane.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 da parte di un automobilista di passaggio che ha visto la scena.

Giunti sul posto, hanno estratto il conducente della vettura dalle lamiere e fornitogli le prime cure mediche per poi trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Ciriè. Il 70enne si trova qui ricoverato in prognosi riservata e in gravi condizioni, anche se non sarebbe in immediato pericolo di vita.

Presenti sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Venaria Reale, intervenuti per rilevare l’incidente ed effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Da capire cosa abbia provocato l’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli: il pensionato potrebbe essere finito fuori strada per distrazione o per un malore, cosa che potranno chiarire soltanto gli investigatori.