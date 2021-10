Incidente con il kitesurf, turista tedesco di 57 anni morto nello Stagnone di Marsala

Un turista tedesco di 57 anni è morto nelle acque dello Stagnone di Marsala mentre stava praticando il kitesurf: inutili i tentativi di salvarlo.

Tragedia nelle acque dello Stagnone di Marsala (Trapani), dove un turista tedesco di 57 anni è morto mentre stava praticando il kitesurf. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe accusato un malore poi rivelatosi fatale.

Turista tedesco morto a Marsala

I fatti hanno avuto luogo nella giornata di giovedì 21 ottobre 2021.

Stando alle iniziali informazioni, l’uomo era intento a praticare attività sportiva di fronte alla costa di Birgi quando all’improvviso, intorno a mezzogiorno, ha perso il controllo della vela.

Immediato il soccorso da parte degli altri sportivi impegnati nella stessa attività e degli operatori sanitari del 118 intervenuti sul posto. Questi ultimi non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvarlo e ogni manovra di rianimazione si è rivelata vana. Da chiarire se si sia trattato di un incidente dovuto ad un malore o ad un errore.

Turista tedesco morto a Marsala: indagini in corso

Presente sul posto anche la Capitaneria di Porto, a cui spetterà il compito di ricoostruire i dettagli dell’accaduto. Intanto la salma è stata portata all’obitorio e non è escluso venga disposta un’autopsia per chiarire le cause della morte.

Sono molti i turisti stranieri che in quella zona praticano lo sport del kitesurf. In analoghi incidenti, tra il 2018 e il 2019, altre quattro persone hanno perso la vita spesso a causa delle forti raffiche di vento.