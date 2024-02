Sono ancora in corso le indagini sull’incidente andato in scena questa mattina presto, poco dopo le ore 7, fra le strade di Potenza dove un bus con circa 40 studenti a bordo è finito fuori strada dopo uno scontro con un’automobile. Fortunatamente, nonostante il grande spavento iniziale, nessuna delle persone coinvolte nell’incidente ha perso la vita.

Incidente fra auto e bus con 40 studenti a bordo: lo schianto

Il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare, a si sa che è avvenuto tra un’automobile e un bus che stava portando a scuola circa 40 studenti di Potenza. I ue veicoli si sono scontrati e l’autobus è finito fuori strada. A subire le conseguenze più gravi è stato l’autista del mezzo pesante, rimasto lesionato in diverse parti del corpo.

Incidente fra auto e bus con 40 studenti a bordo: i soccorsi

Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti i vigli del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona, e diverse ambulanze con i medici del 118 che hanno trasferito in ospedale l’autista e si sono occupati di sincerarsi delle condizioni di salute degli altri soggetti coinvolti. I carabinieri hanno avviato le consuete indagini.