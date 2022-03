Incidente frontale a Borgo a Mozzano: morto un uomo di 66 anni

Tragico scontro frontale tra due auto sulla provinciale di Borgo a Mozzano. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 66 anni, anche due feriti.

Tragico incidente frontale a Borgo a Mozzano, sulla provinciale Lodovica: un uomo di 66 anni alla guida della sua auto ha perso la vita.

Incidente mortale sulla Lodovica di Borgo a Mozzano

Un tragico incidente che è costato la vita ad un uomo di 66 anni.

È successo tutto nel pomeriggio di venerdì 25 marzo, sulla strada provinciale Lodovica, a Borgo a Mozzano, all’altezza del celeberrimo “Ponte del Diavolo”.

In seguito al sinistro due persone sono rimaste ferite, mentre per il povero 66enne originario di Barga, in provincia di Lucca, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

L’arrivo dei soccorsi e la dinamica dell’incidente

Sul posto le ambulanze della Misericordia di Borgo a Mozzano e della Cri di Bagni di Lucca. I soccorritori sono arrivati poco dopo la tragedia, ma per l’uomo di 66 anni non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Altre due persone, che viaggiavano su due dei tre mezzi coinvolti, sono state trasferite in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma quel che è certo è il violento scontro frontale fra due auto, che avrebbe visto coinvolta anche una terza vettura.

Il traffico sulla Lodovica è stato deviato sulla statale Brennero.