Incidente stradale a Latte di Ventimiglia, perde il controllo della moto: morto un 17enne

Un ragazzo di 17 anni è morto a causa di un incidente stradale a Latte di Ventimiglia: ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato al suolo.

Tragedia a Latte di Ventimiglia, comune in provincia di Imperia, dove nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 marzo 2022 ha avuto luogo un incidente stradale in cui ha perso la vita un ragazzo di 17 anni. Mente stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con la fidanzata, è caduto dal suo scooter procurandosi ferite mortali.

Incidente stradale a Latte di Ventimiglia

I fatti si sono verificati intorno alle 2 in via Nizza, sull’Aurelia. Secondo quanto ricostruito, il giovane stava viaggiando a bordo della sua moto insieme ad un amico quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva cadendo e battendo la testa contro lo spigolo del marciapiede.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvarlo.

Troppo gravi i traumi riportati nello schianto a terra, che si sono rivelati fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione. Ferite non gravi invece per il ragazzo di 18 anni che viaggiava con lui.

Incidente stradale a Latte di Ventimiglia: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Lo scooter è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso mentre la salma del 17enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia per chiarire come mai abbia perso il controllo del mezzo.