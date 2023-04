Incidente Immobile-tram: possibile semaforo rotto

Spunta un nuovo scenario nell’incidente avvenuto tra l’auto di Ciro Immobile e il tram: il semaforo potrebbe essere stato rotto in quel momento.

Il centravanti della Lazio, Ciro Immobile, si è scontrato contro un tram mentre era a bordo della sua Land Rover Defender, il tutto in piazza delle Cinque Giornate tra ponte Matteotti e Flaminio.

Dice di essere passato con il verde, e un testimone conferma. Ma anche l’autista del mezzo pubblico sostiene di aver visto il verde prima di partire. E qui sorge una nuova pista che potrebbe porre fine al giallo: il semaforo era rotto. Ad avvalorare la tesi c’è una chat tra i tassisti romani proprio su quel semaforo, nella quale si parla dei problemi della corsia preferenziale.

Intanto il calciatore ha accusato un trauma distorsivo alla colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra. Un problema fisico che lo costringerà a restare fuori dal campo per un bel po’. A bordo anche le figlie.

«Ragazzi, quel semaforo ha qualcosa che non quadra. Non so voi ma io ci sto sbattendo il grugno da un paio di giorni. Il verde scatta ogni due rossi dall’altra parte (lungotevere delle Armi, ndr). Si formano file chilometriche. Quell’incrocio ha problemi di sincronizzazione da due giorni».