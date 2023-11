Incidente in via Laurentina, Gaia Menga morta a 13 anni: parla la donna alla ...

Era la notte fra sabato e domenica quando in via Laurentina a Roma, si è consumato un terribile incidente stradale che si è presto trasformato in tragedia. L’auto su cui viaggiava la 13enne Gaia Menga si è ribaltata nella rotatoria e la ragazzina ha perso la vita. A bordo c’era la madre di Gaia, Giada, e la 33enne Betti Sonsirie, che guidava il veicolo. Proprio Betti ha parlato della morte della ragazza: “Non me lo perdonerò mai“.

Gaia morta in incidente stradale: parla la donna alla guida

“Sono disperata. Mi domando se verrò mai perdonata da Giada per quello che è successo” – ha dichiarato Betti Sonsirie tornado sui drammatici momenti dell’incidente stradale di sabato notte. La 33enne si chiede se la madre di Gaia, la ragazzina morta nel sinistro, potrà mai perdonarla, visto anche il legame di amicizia tra le donne. “Sono la responsabile della morte di Gaia, una bambina di 13 anni. Non potrò mai perdonarmelo“ – scrive il ‘Corriere della Sera’, riportando ancora le dichiarazioni di Betti. La donna ha raccontato la dinamica del sinistro: “Ho avuto una distrazione, non so per quale motivo e non ho avuto più il controllo dell’auto“.

Gaia morta in incidente stradale: il precedente

Un dramma che, in qualche modo, la 33enne aveva già vissuto in passato: “Due anni fa in un incidente stradale, il mio sogno è andato in frantumi, perché l’uomo che stavo per sposare è morto. Era lui alla guida”.