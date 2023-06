Incidente mortale in provincia di Lecco: un ragazzo di 26 anni ha perso la vita sul suo scooter dopo un violento scontro con un’auto sulla Sp72.

Scontro tra auto e scooter: un 26enne ha la peggio

L’incidente si è consumato ad Abbadia Lariana, comune in provincia di Lecco, nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 giugno. Un ragazzo di 26 anni è morto sulla Sp 72: stava viaggiando in sella al suo scooter, quando sarebbe stato urtato e scaraventato a terra da un automobilista impegnato in una manovra di svolta.

Nello specifico, il punto esatto dello scontro mortale è avvenuto nel tratto di via Nazionale della provinciale che taglia in due il paese rivierasco.

L’arrivo dei soccorsi e le ripercussioni sulla viabilità

Per soccorrere il 26enne originario di Vimercate – provincia di Monza – rimasto a terra esanime sull’asfalto, sono intervenuti i sanitari dell’automedica di Areu, insieme ai Volontari degli alpini di Mandello. Hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare: non si è più ripreso.

Gli agenti della Polizia stradale hanno dovuto chiudere la Sp 72 per oltre un’ora in entrambi i sensi, per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e per effettuare i rilievi del sinistro, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.