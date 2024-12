Incidente mortale a Napoli: pedone investito da uno scooter

Un uomo di 75 anni, in vacanza a Napoli, è stato investito da uno scooter, portando a 26 le vittime della strada nel 2024.

Un tragico incidente a Napoli

Ieri sera, un grave incidente stradale ha scosso Napoli, portando alla morte di un pedone di 75 anni. L’uomo, originario di Bari ma residente in Francia, si trovava in città per una vacanza con la moglie e una nipote. Mentre attraversava la strada, è stato investito da uno scooter Honda SH300, guidato da un giovane di ventun anni. Questo tragico evento segna un altro capitolo doloroso nella storia della sicurezza stradale della città, dove le vittime della strada continuano a crescere.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il pedone stava attraversando la strada quando è stato colpito dallo scooter. Il conducente, un ventunenne, ha subito avuto la patente ritirata e si trova attualmente sotto accertamenti per verificare un possibile stato di alterazione. Il pedone, immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Cardarelli, è stato ricoverato in prognosi riservata, ma purtroppo è deceduto nelle prime ore del mattino. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini necessarie, mentre il mezzo coinvolto è stato sequestrato.

Un aumento preoccupante delle vittime della strada

Con questo incidente, il numero totale delle vittime della strada a Napoli nel 2024 sale a 26. Le statistiche rivelano che tra queste ci sono 14 pedoni, 9 motociclisti, due ciclisti e un passeggero di un’auto. Questo dato allarmante solleva interrogativi sulla sicurezza stradale nella città partenopea e sulla necessità di misure più efficaci per prevenire tali tragedie. Le autorità locali, attraverso il personale dell’infortunistica stradale, stanno conducendo indagini approfondite per comprendere meglio la dinamica degli incidenti e migliorare la sicurezza per tutti gli utenti della strada.