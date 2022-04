Un ragazzo di 20 anni è morto a causa di un incidente stradale a Castelnovo: mentre viaggiava in moto si è scontrato con un furgone.

Tragedia a Castelnovo, in Val Tidone, dove nella prima mattinata di giovedì 14 aprile 2022 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 20 anni. La sua moto si è scontrata con un furgone e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Castelnovo

Secondo quanto ricostruito, il giovane stava viaggiando in direzione Pianello a bordo del suo scooter quando, all’improvviso, è finito contro un furgone all’altezza di una curva. L’impatto è stato talmente forte da farlo sbalzare a terra e causargli un decesso sul colpo.

I sanitari del 118 giunti dopo l’allarme con un’ambulanza, un auto infermieristica, un’auto medica e un elisoccorso, non hanno infatti potuto far altro che constatare la sua morte.

Troppo gravi le ferite riportate durante lo scontro e la successiva caduta a terra, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione degli operatori. Non si hanno invece notizie delle condizioni del conducente del furgone.

Incidente stradale a Castelnovo: indagini in corso

Presenti sul luogo del sinistro anche i Carabinieri di Borgonovo che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. A loro spetterà infatti accertare le cause che hanno portato allo schianto.