Un motociclista di 65 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto a Cefalù: la sua moto si è scontrata con un'auto.

Tragedia a Cefalù, comune in provincia di Palermo, dove nella giornata di martedì 14 giugno 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 65 anni. Scontratosi con un’auto mentre era a bordo del suo scooter, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Cefalù

Secondo quanto ricostruito, Giovanni Lo Menso (questo il nome della vittima) stava viaggiava in sella alla sua moto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro una Citroen guidata da un giovane di 22 anni. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno constatato la gravità delle sue condizioni e lo hanno trasferito d’urgenza al Giglio.

Purtroppo però la corsa in ospedale si è rivelata vana tanto che, poco dopo il suo arrivo nella struttura, il cuore dell’uomo ha smesso di battere.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante lo schianto, che hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione da parte dei medici.

Incidente stradale a Cefalù: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Hanno inoltre sequestrato entrambi i mezzi coinvolti.