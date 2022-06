Terribile incidente mortale a Como, tra via Pasquale Paoli e via Clemente XIII. Morto un uomo di 56 anni.

Un terribile incidente mortale ha sconvolto Como. Lo schianto è avvenuto tra Via Pasquale Paoli e Via Clemente XIII. Un uomo di 56 anni ha perso la vita.

Incidente stradale a Como: morto un uomo di 56 anni

Un terribile incidente mortale è avvenuto a Como, più precisamente tra via Pasquale Paoli e via Clemente XIII. Una vera e propria tragedia, avvenuta questa notte, intorno all’1.30. Un motociclista di 56 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal mezzo che stava guidando. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenute due ambulanze del 118 e l’automedica. Gli operatori, quando sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro.

Le dinamiche dell’incidente

Un uomo di 56 anni ha perso la vita sulle strade di Como. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e le forze dell’ordine stanno indagando, ma sembra che sia stato coinvolto un solo mezzo. L’uomo, originario di Fino Mornasco, stava guidando la sua moto, quando improvvisamente ha perso completamente il controllo del mezzo. A quel punto è caduto dalla moto e l’impatto è stato così violento che purtroppo non c’è stato nulla da fare.