Incidente stradale a Leinì, morto un ragazzo di 27 anni: ferita gravemente una 12enne

Un ragazzo di 27 anni è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale a Leinì: tra loro una bambina di 12 anni.

Tragedia tra Leinì e Lombardore, comuni del torinese, dove nella serata di martedì 7 dicembre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 27 anni residente in provincia di Gorizia.

Incidente stradale a Leinì

I fatti si sono verificati intorno alle 23 lungo la ex strada statale 460. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo stava viaggiando a bordo della sua Suzuki Wagon insieme alla compagna di 26 anni residente a Sant’Antonio di Castellamonte che era al volante dell’utilitaria. All’improvviso, per cause ancora da accertare, quest’ultima si è scontrata frontalmente con una Ford Ka a bordo della quale vi era una famiglia di Lombardore.

L’impatto è stato così violento che la Suzuki è volata contro il guard rail causando il decesso sul colpo del ragazzo. La ragazza è invece rimasta ferita in modo più lieve e trasferita all’ospedale Giovanni Bosco in codice giallo. Quanto alla famiglia che viaggiava sulla Ford, una bambina di 12 ha riportato ferite gravi che l’hanno costretta ad un ricovero presso il Regina Margherita. Secondo quanto appreso la sua prognosi sarebbe riservata.

La madre di 45 anni è rimasta miracolosamente illesa mentre il padre è ricoverato al Giovanni Bosco.

Incidente stradale a Leinì: indagini in corso

Mentre avevano luogo i soccorsi, sul luogo dell’incidente sono giunte le forze dell’ordine per l’esecuzione dei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. A loro spetterà determinare i motivi che hanno portato allo scontro tra le due auto.