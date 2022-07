Un uomo di 56 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto a Morgex lungo la statale 26: la sua moto si è schiantata contro un auto.

Tragedia lungo la strada statale 26, precisamente all’altezza di Morgex, dove nel tardo pomeriggio di martedì 12 luglio 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 56 anni. Scontratosi con un’auto mentre era a bordo della sua moto, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Morgex

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 17:30 all’altezza del viadotto della A5. Secondo quanto ricostruito, un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora ad accertare e il motociclista ha avuto la peggio. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno infatti potuto far altro che constatare il suo decesso nonostante i tentativi di rianimazione dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Courmayeur effettuate in attesa che arrivassero gli operatori.

Troppo gravi infatti le ferite riportate nello schianto, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni tentativo di salvare l’uomo. Si tratta di un 56enne residente in Valle d’Aosta di cui non è ancora stata resa nota l’identità.

Incidente stradale a Morgex: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La strada statale è stata temporaneamente chiusa al traffico e in seguito riaperta con circolazione a senso alternato.