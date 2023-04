Incidente sul Gargano, morto a soli 27 anni Michelangelo Gaudelli

Una Pasqua insanguinata sulle strade della Puglia dopo l’incidente sul Gargano in cui è morto a soli 27 anni Michelangelo Gaudelli. Da quanto si apprende in ordine al terribile sinistro con esito fatale la vettura guidata dal giovane si è scontrata con un altro veicolo a Poggio Imperiale. Per la precisione lo schianto si è verificato lungo la strada provinciale che da Lesina conduce a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia.

Incidente sul Gargano, morto Michelangelo

E quel ragazzo di 27 anni è morto nel pomeriggio: la vittima si chiamava Michelangelo Gaudelli. E stando ad una prima ricostruzione riportata dai media locali l’auto guidata dal 27enne si è scontrata con un’altra vettura che la precedeva, probabilmente durante un sorpasso. Attenzione: le dinamiche sono mutuate da uno storico che deve ancora essere accertato in punto di verbale pubblico.

L’arrivo di soccorritori e carabinieri

Sul posto sono accorsi, allertati dagli automobilisti, i soccorritori del 118 che hanno fatto il possibile per rianimare Michelangelo Gaudelli, purtroppo senza esito alcuno a causa dei gravi politraumi riportati nell’urto. Da quanto si legge i rilievi sul sinistro sono stati affidati ai carabinieri della territoriale. I militari dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto ed individuare eventuali responsabilità terze.