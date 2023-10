L'operaio 76enne Luigi Bernardini è stato travolto da un'auto mentre era impegnato in un lavoro in autostrada in Liguria

Un nuovo gravissimo incidente sul lavoro toglie la vita ad un operaio di 76 anni. Il suo nome era Luigi Bernardini; l’uomo era impegnato sull’autostrada A12 quando nel tardo pomeriggio di ieri è stato travolto da un’automobile che lo ha ucciso.

Incidente sul lavoro in autostrada: operaio investito

Il drammatico incidente è avvento all’altezza del chilometro 57 dell’autostrada A12, in località Campo tra Deiva Marina (La Spezia) e Moneglia (Genova). Luigi Bernardini, originario di Massa Carrara, stava svolgendo il suo lavoro e in quel momento era impegnato come guardiano di un cantiere mobile per una ditta esterna della concessionaria del tratto, quando un’automobile lo ha travolto e ucciso. Il 76enne stava attraversando la strada quando è stato colpito con estrema violenza dal veicolo che lo ha sbalzato a diversi metri di distanza dal punto di impatto.

Incidente sul lavoro in autostrada: il decesso

Sul posto sono immediatamente giunti gli uomini del 118 e l’automedica di Lavagna, ma tutti i tentativi di soccorso sono risultati inutili. Luigi non ce l’ha fatta ed è morto pochi istanti dopo lo scontro con l’automobile. I vigili del fuoco, arrivati sul luogo del sinistro poco dopo i sanitari, si sono occupati, invece, di estrarre l’automobilista che era rimasto incastrato fra le lamiere della sua auto. L’uomo è sotto choc ed è stato trasferito in ospedale ferito, ma non risulta essere in pericolo di vita.