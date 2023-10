Incidente sul monte Cervino, ispettore precipita per 700 metri: morto

Tragedia sul Cervino, viceispettore di Polizia precipita per 700 metri: morto...

Un ispettore di polizia ha perso la vita in un incidente sul monte Cervino: l’uomo è morto dopo essere precipitato nel vuoto per 700 metri. La salma è stata recuperata in corrispondenza del versante svizzero della montagna.

Si chiama Marco Ugo De Rosa, aveva 57 anni ed era un viceispettore della polizia in servizio a Torino l’uomo morto sul Cervino dopo un volo di 700 metri. La vittima, stando alle indiscrezioni sinora diffuse, la vittima è precipitata nel vuoto mentre rientrava dall’ascensione della montagna ed è morta sul colpo.

Il corpo del viceispettore, originario di Milano, è stato recuperato dagli svizzeri di Air Zermatt poiché la caduta fatale si è verificata sul versante elvetico del monte.

La segnalazione

Al momento dell’incidente, De Rosa era in compagnia di altri due poliziotti, uno italiano e uno spagnolo. Sono stati proprio gli agenti a segnalare quanto accaduto.

Il sinistro mortale si è verificato poco prima delle 10:30 di giovedì 12 ottobre, nella zona della Cheminée, a 3.800 metri di quota.

Sul posto, si sono recati anche gli uomini del Soccorso Alpino valdostano che hanno partecipato alle operazioni di ricerca e hanno riportato i compagni di ascensione della vittima a Cervinia, totalmente illesi ma in evidente stato di shock.