Incidente sul lavoro a Viganò, operaio di 19 anni cade dal ponteggio: è grave

La vittima dell'incidente sul lavoro è un ragazzo di 19 anni di Viganò che ha perso l'equilibrio mentre si trovava sul ponteggio di un cantiere edile.

Grave incidente sul lavoro a Viganò, in provincia di Lecco. Un ragazzo di 19 anni è adesso in condizioni allarmanti in ospedale. L’uomo pare sia caduto da un ponteggio mentre lavorava in un cantiere edile.

Incidente sul lavoro a Viganò: ragazzo di 19 anni è grave

È accaduto nel corso della prima mattinata di giovedì 3 giugno a Viganò, in provincia di Lecco. Un ragazzo di 19 anni è caduto da un’impalcatura durante un turno di lavoro in un cantiere edile all’altezza di via Belvedere.

Il giovane avrebbe perso l’equilibrio mentre stava lavorando sul ponteggio e si sarebbe riversato al suolo. Sono subito intervenuti i soccorsi e mediante un elisoccorso il 19enne è stato trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco.

I primi soccorsi sopraggiunti sul posto attraverso l’ambulanza della Croce Bianca di Besana hanno constatato la gravità dell’incidente.

Incidente sul lavoro: a Viganò 19enne cade da un ponteggio

Una volta raggiunto l’ospedale, i medici del Manzoni di Lecco hanno confermato le gravi condizioni del ragazzo. A causa della terribile caduta dal ponteggio il 19enne ha riportato un trauma cranio-facciale e una frattura esposta a una gamba.

Le ferite sono gravi, ma non sembra essere in pericolo di vita.

A fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente sono intervenuti anche gli uomini dei Carabinieri della Compagnia di Merate e i Vigili del fuoco. Questi cercheranno di capire com’è potuto avvenire l’incidente e se il giovane stava lavorando in condizioni di sicurezza. Cercando di comprendere anche il perché della sua perdita di equilibrio.

Incidente sul lavoro, non solo a Viganò: la fragile sicurezza all’interno del posto di lavoro

Sempre nel lecchese, in questi giorni, si è consumato un altro dramma sul lavoro. Un giovane operaio di 23 anni è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale dopo essersi infortunato all’interno dell’azienda per cui lavora. Il giovane si trovava all’interno della ditta in via Leonardo Da Vinci a Verderio quando è rimasto ferito gravemente. Immediatamente i soccorsi hanno provveduto a portare il ragazzo all’ospedale Circolo di Varese dove è statao ricoverato e medicato.

Gli incidenti degli ultimi giorno stanno mettendo a nudo una grave falla nel nostro sistema di sicurezza sul lavoro. Le morti sul lavoro sono sempre più all’ordine del giorno.