Nel corso della mattinata di ieri, un tremendo incidente è avvenuto lungo la statale 100 all’altezza di Gioia del Colle, un paese sito nella provincia di Bari. Rocco Binetti, operaio di 29 anni, ha perso la vita dopo essersi schiantato con il suo furgone contro un tir parcheggiato.

Incidente sulla strada Statale: lo schianto

Al momento non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente. Il furgone su cui si trovava Rocco, che in quel momento stava andando al lavoro, è uscito all’improvviso dalla carreggiata prima di schiantarsi ad alta velocità contro un tir parcheggiato in una piazzola di sosta. Insieme a Binetti, sul furgone, c’erano anche due suoi colleghi.

Incidente sulla strada Statale: morto operaio

Sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi degli operai dal furgone totalmente distrutto a seguito dello schianto. I medici del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Rocco: il ragazzo è morto sul colpo. I suoi due colleghi, feriti, sono stati portati all’ospedale di Venere di Bari e al Miulli di Acquaviva delle Fonti. “Non posso che essere vicino alla famiglia per questa tragedia, fra l’altro consumata mentre un giovane stava andando a lavoro” – ha commentato il sindaco di Grumo Appula Michele Minenna.