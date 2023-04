Incidente sulle Alpi: morta 58enne, 30enne in ipotermia

Incidente mortale sulle Alpi Apuane. A perdere la vita è stata un’escursionista 58enne, il cui corpo è stato ritrovato dal soccorso alpino e speleologico della Toscana. Insieme a lei un ragazzo di 30 anni, trovato in avanzato stato di di ipotermia. I due risultavano dispersi dalla serata di ieri, domenica 2 aprile 2023.

Le condizioni delle vittime

Messo in salvo dopo aver riportato un trauma alla schiena e diverse escoriazioni al volto, il 30enne è stato stabilizzato e trasportato a valle. Ad aspettarlo un’ambulanza che l’ha immediatamente trasportato all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana, dove è stato deciso il trasferimento urgente tramite elisoccorso fino all’ospedale di Pisa. Il giovane si trova al momento in prognosi riservata. Niente da fare per la donna 58enne, il cui corpo senza vita è stato ritrovato in corrispondenza di un masso, all’incirca a metà del Canale dei Lucchesi, sul versante nord-est del monte Cavallo, nel Comune di Minucciano. Per il corpo dell’escursionista è stata disposta l’autopsia.

I dettagli dell’incidente

Stando a quanto riportato in una nota, la caduta sarebbe avvenuta dalla cresta nord del monte Cavallo: si stima un dislivello di circa 200 metri. I due escursionisti, equipaggiati con indumenti leggeri e aventi con sé due cani (di cui uno è morto nella caduta), avevano percorso la cresta nord del Monte Cavallo, che parte dalla Foce di Cardeto e che si dirige fino alla vetta: si tratta di una via alpinistica non difficile, ma tutt’altro che banale. A non aiutarli le calzature poco adatte a un’escursione simile.