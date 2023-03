Incidente a Terrasini: 29enne si schianta contro un muro e muore

29enne ucraino morto in un incidente a Terrasini: era fuggito in Italia dalla guerra.

Incidente mortale a Terrasini, in provincia di Palermo, dove un 29enne ucraino ha perso la vita dopo essersi schiantato con l’auto contro un muro.

Morto 29enne ucraino in un incidente a Terrasini

Un impatto violentissimo contro un muro, che è stato fatale per il giovane ragazzo. L’incidente ha causato la morte di un uomo di 29 anni, Denis Artemenko, di nazionalità ucraina. La tragedia è avvenuta ieri – martedì 14 marzo – in tarda serata a Terrasini, comune di 12mila abitanti in provincia di Palermo.

Il 29enne, secondo le ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua auto per cause ancora da accertare in via Calarossa, finendo così contro la recinzione esterna di una casa. La collisione con un muretto in cemento ha distrutto la sua auto, una Hyundai, ed è stata fatale anche per lui.

L’intervento dei soccorsi e la storia del giovane Denis

L’impatto ha provocato un rumore sordo, che ha allertato tutti i vicini, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Ma all’arrivo del personale medico del 118 l’uomo era già morto, e i sanitari hanno potuto solo constatare il suo decesso. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno liberato la vittima dalle lamiere piegate della vettura.

Denis Artemenko era fuggito dalla guerra in Ucraina e si era rifugiato in Italia con la sua famiglia.