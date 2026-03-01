Incidente violentissimo, auto distrutte: traffico paralizzato in Italia

Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada statale 219 Gubbio‑Pian d’Assino, al km 14: tre auto sono rimaste coinvolte e una di queste è uscita di carreggiata finendo nella scarpata a lato della strada. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine che hanno prestato assistenza, estratto i feriti e gestito la viabilità.

Le prime rilevazioni

La polizia locale ha eseguito i rilievi sul posto: sull’asfalto sono visibili segni di frenata e i danni alle vetture risultano coerenti con una collisione multipla. Sono state raccolte le dichiarazioni dei conducenti e di alcuni testimoni; i mezzi sono stati posti sotto sequestro per accertamenti tecnici volti a chiarire dinamica e responsabilità.

Come è successo

Secondo quanto ricostruito finora, la collisione ha coinvolto tre veicoli sulla statale, con conseguente fuoriuscita e ribaltamento di una delle auto nella scarpata. I soccorsi si sono concentrati sull’estrazione dei passeggeri e sulla messa in sicurezza del tratto stradale. Le indagini tecniche proseguono per stabilire l’esatta sequenza dei fatti e gli eventuali fattori concause.

Feriti e soccorsi

Una donna di 58 anni è rimasta incastrata nell’abitacolo: i vigili del fuoco di Gubbio hanno dovuto usare strumenti speciali per liberarla a causa della deformazione della carrozzeria. La donna ha riportato un politrauma ed è stata considerata in condizioni critiche; è stata quindi trasferita in codice rosso all’ospedale di Perugia con l’elisoccorso per le cure d’urgenza. Altre tre persone hanno ricevuto le prime cure dal personale del 118 e sono state portate all’ospedale di Branca per accertamenti. Il coordinamento tra i vari corpi di soccorso è stato immediato per garantire percorsi sicuri ai mezzi di emergenza.

Traffico e viabilità

Anas ha disposto la chiusura provvisoria del tratto al km 14 per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza. Per limitare i disagi sono stati istituiti percorsi alternativi: chi viaggiava in direzione Branca è stato deviato con uscita a Padule, mentre i veicoli verso Umbertide sono stati indirizzati su Torre Calzolari. Squadre di Anas e forze dell’ordine hanno presidiato l’area fino al completamento delle attività di bonifica, che hanno incluso la rimozione dei detriti e i controlli sulla stabilità della carreggiata.

Accertamenti in corso e questioni di sicurezza

I carabinieri hanno effettuato rilievi dettagliati — misurazione delle traiettorie, raccolta di elementi utili e verifica dei veicoli — per ricostruire l’impatto e attribuire eventuali responsabilità. La dinamica della “carambola” fra i tre mezzi è ancora sotto valutazione: gli investigatori stanno confrontando testimonianze e riscontri tecnici per isolare le cause.

L’episodio ha riaperto il dibattito sulla sicurezza della SS 219. Quel tratto, tra Gubbio est e Branca, era già al centro di segnalazioni e richieste di intervento: si valutano la segnaletica, lo stato del manto stradale e l’adozione di dispositivi per la moderazione della velocità, oltre a possibili opere infrastrutturali mirate a ridurre i punti critici.

Prossimi passi

Le autorità proseguiranno con i rilievi tecnici e gli accertamenti sui mezzi. La riapertura del tratto sarà comunicata al termine dei controlli; ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute dei feriti e sugli esiti delle indagini verranno diffusi non appena disponibili. La comunità segue con apprensione l’evolversi della situazione, mentre si torna a chiedere interventi concreti per rendere la strada più sicura.