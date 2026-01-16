Incontri al Milano Luiss Hub: Scopri il Futuro con Esperti e Artisti

Scopri il nuovo ciclo di interviste al Milano Luiss Hub, un luogo dove cultura e professione si fondono in un'esperienza unica. Unisciti a noi per esplorare le storie ispiratrici di professionisti e leader del settore, condividendo insight preziosi e tendenze innovative. Non perdere l'opportunità di ampliare la tua rete e arricchire la tua carriera!

Il Milano Luiss Hub annuncia il lancio di un ciclo di interviste intitolato Il tuo mondo, domani, curato dal noto giornalista e scrittore Massimo Nava. Questo progetto ambizioso ha l’obiettivo di dare voce ai protagonisti della vita culturale e professionale, sia a livello milanese che nazionale. Gli eventi, aperti a tutti, offriranno un’importante occasione di confronto per interpretare il presente e riflettere sulle sfide future in un contesto di continua evoluzione.

Inaugurazione e ospiti illustri

Il primo incontro di questo ciclo si terrà il 28 gennaio alle ore 18, con una speciale apertura affidata al Presidente dell’Università Luiss, Giorgio Fossa. Sarà presente il Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro alla Scala di Milano, Fortunato Ortombina, figura di spicco nel panorama culturale internazionale. Durante l’evento, Ortombina condividerà la sua esperienza personale, offrendo una riflessione sul ruolo della cultura come elemento fondamentale per la crescita e la coesione sociale.

Un viaggio tra arte e impegno sociale

Il ciclo di interviste non si limiterà a un solo settore, ma abbraccerà una vasta gamma di temi, dal cinema alla moda, dall’informazione alla salute, fino al volontariato. Ogni mese, il Milano Luiss Hub ospiterà diversi esperti e personalità, tra cui il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, e l’attrice Cristiana Capotondi. Questi incontri rappresentano un’opportunità per confrontarsi su questioni attuali e per esplorare come la cultura possa essere un motore di cambiamento sociale e comunitario.

Un laboratorio di idee e innovazione

Il Milano Luiss Hub, situato nel cuore dell Innovation District di Milano, è stato fondato nel 2017 grazie alla sinergia tra il Comune di Milano, l’Università Luiss, la Fondazione Giacomo Brodolini e Italiacamp. Questo spazio rappresenta un ecosistema urbano dove si sperimentano modelli innovativi di imprenditorialità e collaborazione sociale. Ogni incontro stimola il dibattito e raccoglie idee che possono contribuire a un futuro migliore.

Un impegno verso la comunità

Oltre a fornire un palco a nomi noti, il Milano Luiss Hub si propone di essere un punto di riferimento per la comunità. Attraverso queste interviste, si favorisce un clima di dialogo e partecipazione, dove le esperienze individuali si intrecciano con le esigenze collettive. La cultura, in questo contesto, diventa un fattore chiave per affrontare le sfide sociali ed economiche del nostro tempo.

Il progetto Il tuo mondo, domani rappresenta un’opportunità unica per ascoltare e apprendere da chi, quotidianamente, contribuisce a plasmare la cultura e la società. Con un calendario ricco di eventi e ospiti, il Milano Luiss Hub si conferma come un laboratorio di idee in continua evoluzione.