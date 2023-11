Allarme smog a New Delhi, prolungata per un'altra settimana la chiusura delle...

In India, a causa dei livelli di smog elevati registrati a New Delhi, le scuole primarie rimarranno chiuse per un’altra settimana.

Allarme smog in India: a New Delhi, le autorità della capitale indiana hanno deciso che le scuole rimarranno chiuse per un’altra settimana. La decisione di prolungare la chiusura degli istituti scolastici si è resa necessaria nel momento in cui non è stato registrato alcun miglioramento rispetto ai livelli record di inquinamento nella megalopoli.

India, smog a New Delhi: le scuole restano chiuse

I livelli di smog schizzano alle stelle ogni autunno a New Delhi. L’origine del fenomeno viene imputata principalmente agli incendi delle stoppie provocati dagli agricoltori dislocati nei vicini Stati agrari.

Per questo e altri motivi, la capitale indiata è nota per essere una delle città più inquinate del mondo. La quantità di smog che infesta l’aria, del resto, è responsabile di migliaia di morti premature ogni anno nella megalopoli.

Smog a New Delhi (India): scuole primarie chiuse per un’altra settimana, secondarie in DaD

Per quanto riguarda le scuole, ad annunciare il prolungamento della chiusura degli istituti scolastici è stato il ministro dell’Istruzione dello Stato di Delhi su X.

“Poiché i livelli di inquinamento continuano a rimanere elevati, le scuole primarie di Delhi rimarranno chiuse fino al 10 novembre”, ha scritto Atishi sul famoso social network.

Il ministro dell’Istruzione dello Stato di Delhi, poi, ha anche precisato che alle scuole secondarie “viene data la possibilità di passare alle lezioni online”.

I livelli di inquinamento della capitale indiana

Al momento, nella capitale indiana, è stato rilevato un indice di qualità dell’aria (AQI) che ha sfondato la soglia di 400 per le polveri sottili. Si tratta di un livello considerato estremamente “grave” e che supera di oltre 10 volte la soglia di sicurezza globale.

La situazione che esiste attualmente a New Delhi può provocare problemi respiratori anche acuti tra i residenti che inalano l’area della città.