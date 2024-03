Una turista spagnola, in vacanza in India insieme al marito, è stata violentata da 7 uomini. La donna, una travel blogger di 28 anni, si era fermata nel distretto di Drumki per la notte quando è avvenuta l’aggressione. Lo polizia afferma di aver arrestato quattro uomini e di essere alla ricerca degli altri tre.

India, turista spagnola violentata da 7 uomini

“Sette uomini mi hanno violentata. Ci hanno picchiato e derubato, anche se non hanno portato via molte cose perché quello che volevano veramente era solo violentarmi” ha detto la donna in un video pubblicato su Instagram dove ha raccontato tutto. La coppia sarebbe stata picchiata e minacciata di morte: “Mi hanno distrutto la bocca, ma la mia compagna sicuramente sta peggio di me. Mi hanno colpito più volte con un elmetto e con una pietra sulla testa. Fortunatamente lei indossava una giacca e questo ha attutito un po’ i colpi” ha aggiunto il marito in un altro video. I post sono stati poi cancellati.

Donna violentata: il racconto della polizia

“Parlavano un misto di inglese e spagnolo, quindi la nostra squadra inizialmente ha fatto fatica a capirli. Ma sembravano visibilmente feriti, quindi sono stati subito portati in un centro medico” ha detto ai giornalisti il sovrintendente della polizia di Dumka, Pitamber Singh Kherwar. L’ambasciata spagnola in India ha scritto su X: “Dobbiamo restare uniti nel nostro impegno per porre fine alla violenza contro le donne in tutto il mondo“.

