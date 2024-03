Chiara Ferragni non sta attraversando un momento semplice. Lo sappiamo tutti e la stessa imprenditrice digitale non si è mai nascosta dall’ammetterlo. Certamente la situazione con Fedez non aiuta. Proprio in queste ore è spuntata un’indiscrezione al riguardo.

Indiscrezione sui Ferragnez

Su Non tutti sanno che, la rubrica di Alberto Dandolo pubblicata da Oggi, il giornalista ha lanciato un’indiscrezione, riportata anche su CaffeinaMagazine, che riguarda proprio Chiara Ferragni e Fedez. Di che indiscrezione si tratta? A quanto pare c’entra Papa Francesco ma capiamone di più.

I Ferragnez da Papa Francesco?

Secondo quanto si legge sulla rubrica di Dandolo, sembra che qualcuno si stia prodigando per fare in modo che Chiara Ferragni e Fedez possano essere ricevuti direttamente da Papa Francesco. Un incontro che potrebbe avvenire, tra i Ferragnez e il santo pontefice, in forma privata, a Santa Marta.

Chiara e Fedez al Vaticano?

Al momento non si sa molto altro in merito a questo scoop che senz’altro molti fan non si aspettavano. Sarà vero? Sarà falso? E chi è che si starebbe prodigando per far avvenire questo incontro? Nulla di certo.

Non si esclude però che nelle prossime ore possano arrivare ulteriori news al riguardo. La curiosità con i Ferragnez non manca mai…