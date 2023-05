Infastidita dal chiasso lancia acqua e candeggina sui tifosi del Napoli: uno è in ospedale

Festa rimandata e per qualcuno più rimandata che per gli altri: infastidita dal chiasso lancia acqua e candeggina sui tifosi del Napli, uno è in ospedale. Da quanto si apprende sui media a Napoli una donna era stufa del baccano sotto casa ed ha iniziato a bersagliare i supporters con la mistura.

Acqua e candeggina sui tifosi del Napoli

La vicenda è ancora tutta da chiarire, specie in ordine a cosa sia successo ma il dato è che nel momento dei festeggiamenti nella città campana per l’imminente scudetto del Napoli non tutti sono stati felici del baccano. E secondo Leggo sarebbe accaduto che “una signora, stufa della continua festa sotto casa, ha lanciato acqua (e sembrerebbe anche candeggina) a chi era sotto la sua abitazione”. Il fatto sarebbe accaduto sabato e sarebbe stato documentato da un video pubblicato sui social.

Il video che documenterebbe il gesto

Il video social mostra una signora che si affaccia dal balcone e lancia acqua. Attenzione, qui Leggo precisa: “Anche candeggina. Dalle immagini si vedono i tifosi che si toccano il volto con le mani”. E da quanto riporta la testata che cita i commenti uno dei supporters secondo sarebbe è stato “costretto ad andare all’ospedale per accertamenti”.