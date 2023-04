Scudetto, vittoria matematica del Napoli: combinazioni e punti necessari

Il Napoli è sempre più vicino allo Scudetto. Scopriamo quali combinazioni e quali punti sono necessari perché il Napoli possa vincere lo scudetto nella giornata di oggi.

Scudetto, vittoria matematica del Napoli: le combinazioni

Il Napoli è ad un passo dallo Scudetto. Dopo 33 anni i partenopei potrebbero diventare Campioni d’Italia. Il grande vantaggio su Lazio e Juventus, le uniche ancora in grado di agganciare la squadra di Spalletti, fa dormire sogni tranquilli ai partenopei. Ma quanti punti servono al Napoli per vincere il campionato? Materialmente al Napoli servono cinque punti per vincere il titolo numero 3, il primo dopo l’era Maradona. Vincendo le prossime due partite, quella di oggi contro la Salernitana e quella del 3 maggio contro l’Udinese, festeggeranno ufficialmente lo Scudetto. Il Napoli, però, potrebbe vincere lo Scudetto anche nella giornata di oggi, 30 aprile, con ben sei giornate d’anticipo, un vero record. Questo accadrà se la squadra batterà la Salernitana e contemporaneamente la Lazio non riuscirà a sconfiggere l’Inter.

Se il Napoli batterà la Salernitana e la Lazio sconfiggerà l’Inter allora l’appuntamento verrà rimandato, almeno fino alla partita del 3 maggio. Con le vittorie di azzurri e biancocelesti la classifica sarebbe Napoli 81 e Lazio 64, e a quel punto il vantaggio sarebbe ancora più significativo. Se, invece, i partenopei non dovessero riuscire a sconfiggere la Salernitana non potranno essere matematicamente Campioni d’Italia, indipendentemente dal risultato della Lazio.

Scudetto, quanti punti servono ancora al Napoli?

Il Napoli ha conquistato 78 punti. Solo due squadre possono ancora superare la squadra, ovvero la Lazio e la Juventus. Roma, Milan e Inter sono tagliate fuori. La Lazio ha 61 punti, la Juventus 59 punti. Essendoci sette partite da disputare, di punti a disposizione ce ne sono ancora 21. La Lazio ha la possibilità di raggiungere quota 82, mentre la Juve può salire fino a 80 punti. Questo significa che serviranno cinque punti al Napoli nelle prossime partite per conquistare lo Scudetto. Se la squadra non troverà i tre punti nel derby con la Salernitana, non ci sarà la possibilità di vittoria in questo fine settimana, in quanto il Napoli salirebbe a quota 79 e non metterebbe fuori gioco la Lazio e la Juve. A questo punto al Napoli servirebbe vincere la partita con l’Udinese del 3 maggio o attendere l’esito dell’incontro con la Lazio, che ospiterà il Sassuolo.