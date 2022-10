Infermiera del carcere flirta con un detenuto, condannata a sei mesi dopo che nel 2021 aveva lasciato il lavoro ed era stata arrestata dalla polizia

Arriva dal Regno Unito la vicenda di una infermiera del carcere che avrebbe flirtato con un detenuto e che è stata condannata a sei mesi. Elyse Hibbs è stata segnalata e denunciata per essere venuta meno al suo ruolo profressionale e per essere entrata troppo in confidenza con un detenuto la 25enne britannica di Manchester è stata condannata sei mesi di carcere da un tribunale gallese.

Quale reato le è stato contestato? Cattiva condotta in un ufficio pubblico.

Infermiera del carcere flirta con un detenuto

Tutto sarebbe cominciato con quella relazione fuori ordinanza con un prigioniero del carcere di Bridgend, nel Galles del sud. Messa di fronte alle sue responsabilità la 25enne ha ammesso di aver flirtato al telefono e sui social con il detenuto. Lei lo aveva conosciuto in carcere nell’ambito del suo lavoro di infermiera del penitenziario, poi però ha spiegato agli inquirenti di “non essere riuscita a interrompere i contatti per paura dell’uomo”.

L’accusa non l’ha pensata così e a processo ha sostenuto come la Hybbs avesse incontrato il prigioniero mentre gli stava somministrando cure mediche nella sua prigione.

La chat Instagram e le conversazioni

Poi, tramite madre ed amico, il detenuto aveva rintracciato l’infermiera sui social ed aveva iniziato a flirtare con lei. I due avevano contatti con un account Instagram tenuto dall’amico del detenuto e per mezzo di telefoni illegali.

La donna alla fine era stata scoperta, denunciata, indagata, poi processata e condannata dopo che aveva lasciato il suo incarico nel luglio 2021 ed è stata arrestata dalla polizia una settimana dopo.