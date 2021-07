Inghilterra, calciatore della Premier League arrestato per presunti abusi su minori

Un calciatore della Premier League è stato arrestato per presunti abusi su minori. L'uomo ha 31 anni e gioca nella nazionale.

Un calciatore della Premier League è stato arrestato per presunti abusi su minori. L’uomo ha 31 anni e gioca nella nazionale. La notizia ha sconvolto il Paese e al momento stanno effettuando le indagini per capire cosa è successo.

Calciatore di Premier League arrestato per abusi su minori

Un calciatore di Premier League, più importante serie del campionato di calcio inglese, è stato arrestato con la terribile accusa di abusi sessuali nei confronti di minori. A dare la notizia The Mirror, che ha spiegato di non poter svelare il nome del calciatore, che è molto conosciuto, per motivi legali. Nonostante questo sono stati svelati alcuni dettagli sull’identità del calciatore arrestato. L’uomo ha 31 anni ed è convocato regolarmente dalla propria nazionale.

Il tabloid britannico, svelando questi dettagli, lo ha definito un “asso milionario“.

Calciatore di Premier League arrestato: è stato rilasciato su cauzione

La notizia ha scioccato l’intera Inghilterra e tantissime persone si stanno chiedendo chi possa essere il calciatore di Premier League che è stato arrestato. La polizia di Manchester ha rilasciato un comunicato con qualche dettaglio sull’accusato. “Venerdì 16 luglio 2021 gli agenti hanno arrestato un uomo di 31 anni con l’accusa di reati sessuali su minori.

È stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori indagini della polizia” si legge nel comunicato. Per il momento non è stata svelata l’identità del calciatore, ma è sicuramente molto conosciuto, visto che gioca nella nazionale.

Calciatore di Premier Leauge arrestato: sospeso dalla squadra

La squadra di Premier League ha confermato a The Mirror di aver immediatamente sospeso il proprio calciatori, mentre le indagini continuano. “Il club può confermare di aver sospeso un giocatore della prima squadra in attesa di un’indagine della polizia.

Il club continuerà a supportare le autorità nelle indagini e al momento non rilascerà ulteriori dichiarazioni” ha spiegato un portavoce. Il tabloid ha raccontato che la notizia dell’arresto ha completamente sconvolto il Paese e l’ambiente del calcio, che ora resta in attesa dello svolgimento delle indgini per capire cosa può essere accaduto e se realmente il famoso calciatore inglese abbia commesso questi reati di natura sessuale su minori. Le indagini andranno avanti, ma per il momento l’uomo è stato rilasciato su cauzione. Emergeranno ulteriori dettagli su quanto accaduto.