La 18enne è stata investita per due volte di seguito sulle strisce pedonali: è morta dopo lo scontro con lo scooter e l'automobile

Ennesimo incidente mortale sulle strade italiane ai danni di un pedone che attraversa passando sulle strisce. Questa volta, il sinistro è avvenuto a Catania, dove una ragazza di 18 anni ed un uomo sono stati travolti per ben due volte: prima da uno scooter e poi da un’automobile. La giovane è morta nello schianto con il secondo veicolo.

Investita sulle strisce pedonali: morta 18enne

La tragedia si è consumata nell’importante città siciliana nella giornata di ieri, su una delle vie vicino al Policlinico. Una ragazza di 18 anni ed un uomo stavano attraversando la strada, passando regolarmente sulle strisce pedonali, quando sono state urtate con estrema violenza da uno scooter Honda. I due sono finiti a terra, ma purtroppo per loro non è finita lì. Una Fiat Punto, infatti, li ha colpiti nuovamente mentre si trovavano stesi sull’asfalto.

Investita sulle strisce pedonali: il bollettino

Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici del 118 che, però, non hanno potuto fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso della ragazza. Troppo gravi le ferite riportate nel secondo incidente: la giovane è morta sul colpo. Ferito molto gravemente anche l’uomo, che è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso.