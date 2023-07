Irina Shayk, il nuovo flirt è Tom Brady: "Hanno trascorso il weekend insieme"

Irina Shayk ha finalmente un nuovo amore? Lei e l’ex giocatore di football Tom Brady sono stati avvistati insieme per le vie di Los Angeles e sembra che fossero in atteggiamenti intimi.

Irina Shayk e Tom Brady: il gossip

Secondo i rumor in circolazione il nuovo amore di Irina Shayk potrebbe essere l’ex giocatore di football americano Tom Brady, con cui la modella è stata vista flirtare in auto per le vie di Los Angeles. I due, secondo indiscrezioni, avrebbero trascorso insieme un intero weekend e la questione avrebbe mandato su tutte le furie l’ex moglie di lui, Gisele Bundhcen, che solo di recente ha annunciato la loro separazione (i due sono genitori di due figli). Anche Irina Shayk è reduce dalla dolorosa separazione da Bradley Cooper, padre di sua figlia.

La modella è sempre stata molto riservata e infatti non sono noti molti dettagli relativi al suo addio all’attore o alla sua vita privata. In tanti si chiedono se la sua liaison con Tom Brady sia destinata a durare e se i due confermeranno o smentiranno la questione. Al momento sulla vicenda non è dato sapere di più e i due vip continuano a mantenere il più totale riserbo.