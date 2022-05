Isola dei Famosi, Blind e Guendalina fuori gioco: i motivi

Dopo Blind, anche Guendalina Tavassi è finita in infermieria all'Isola dei Famosi.

Mentre Blind è da diverso tempo in infermiera all’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi sarebbe stata a sua volta portata difronte ai medici del programma per accertamenti.

Blind e Guendalina Tavassi in infermieria

Cosa succede a Blind e Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi? Il rapper è ormai da diverso tempo in infermieria e a quanto pare, nelle ultime ore, la sorella di Edoardo Tavassi lo ha raggiunto per accertamenti, ma al momento non è dato sapere perché sia stato reso necessario per lei recarsi in infermieria.

Sulla questione non sono emerse ipotesi o dettagli e pertanto i fan dovranno attendere la messa in onda della nuova puntata per saperne di più.

Guendalina Tavassi contro Roger Balduino

Negli ultimi giorni Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo hanno espresso la loro opinione contro Roger Balduino che, secondo loro, si sarebbe messo d’accordo con la sua ex, Beatriz Marino, prima di approdare all’Isola.

“Roger viene sull’Isola e si mette d’accordo con la ex.

Le dice: ‘Io vado là da single. Faccio la storia con una ragazza. Tu fai quella che le dà fastidio in studio e ti invitano a venire qua’…”, ha dichiarato Edoardo, mentre Guendalina ha aggiunto: “Roger non è rispettoso nei confronti di Estefania, se io andassi di là e il mio fidanzato qua facesse quello che sta facendo lui con la sua ex, sai i calci che gli darei? Almeno potrebbe fingere un po’ di dispiacere“.