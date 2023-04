Isola dei Famosi, Christopher Leoni confessa di essere stato scorretto. Per lui è stato disposto un provvedimento.

In questa nuova stagione dell’Isola dei Famosi abbiamo assistito al primo provvedimento nei confronti di un naufrago. Questa volta è Cristopher Leoni. Il modello e attore è stato criticato per via del tempo eccessivamente breve con il quale ha acceso le fiamme, un dettaglio che non è sfuggito al naufrago Andrea Lo Cicero. In virtù di ciò il naufrago è stato destinatario di un provvedimento.