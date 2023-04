Isola dei Famosi, scontro tra Nathaly e Cecchi Paone: "Ce l'ha con le donne"

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi, è entrata nel vivo con una lite molto accesa tra Nathaly Caldonazzo e il giornalista Alessandro Cecchi Paone. I due sono tornati a parlare della discussione che hanno avuto nei giorni scorsi: “Ce l’ha con le donne, ha già attaccato due autrici”, ha dichiarato la ex gieffina.

Isola dei Famosi, scontro tra Nathaly Caldonazzo e Cecchi Paone in diretta

Al termine della consueta clip che ha riassunto il diverbio tra i diretti interessati, Ilary Blasi ha chiesto a Nathaly se, secondo lei, Cecchi Paone avesse un problema con le donne. La showgirl ha risposto così: “Da quando l’ho visto, da due settimane a questa parte, ha urlato a quattro donne in maniera eccessiva e assolutamente gratuita, iniziando da Milano con un’autrice, tornando qui con un’altra autrice, una cameriera, e io. Credo abbia problemi con le donne, perché non l’ho mai visto lamentarsi con un uomo. Non sono offesa perché mi ha dato della pescivendola…”. Sulla questione è intervenuto Enrico Papi che ha spezzato una lancia nei confronti di Cecchi Paone: “Alessandro è una persona intelligente, non credo ce l’abbia con le donne, avete ingigantito questi conflitti”.

L’attacco di Vladimir Luxuria: “Non sei autorizzato a dire che è una pescivendola”

Alessandro Cecchi Paone ha risposto prontamente e in qualche modo ha saputo ironizzare sui diversi epiteti che gli sono stati affibbiati, da Cecchi Cafone a Orso Paone: “Grazie a loro sono fiumi di Paone, di queste miserie non mi curo. I serpenti non hanno gli occhi come noi, ma hanno dei sensori che sono sensibili al caldo per cui spiegavo a Corinne che non doveva avere paura”. Infine Vladimir Luxuria ha commentato: “Sull’Isola c’è un confronto di opinioni, anche Nathaly può dire la sua, non sei autorizzato a dire che è una pescivendola”.