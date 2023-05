Isola dei Famosi, Cristina Scuccia si spoglia: "Cerco la libertà"

Continua l’avventura di Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi. L’ex suora, nelle ultime ore, ha perfino deciso di spogliarsi, mostrandosi ai fan in tutto il suo splendore.

Isola dei Famosi: Cristina Scuccia si spoglia

Ancor prima di partire per l’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia aveva dichiarato di aver preso una decisione importante: “Non indosserò il bikini, sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. (…) Non volevo urtare le sensibilità“. Queste le sue parole nel corso di un’intervista a Verissimo. A distanza di un mese dal suo arrivo in Honduras, però, ha cambiato idea.

Cristina Scuccia si mostra in bikini

Nel corso degli ultimi giorni all’Isola dei Famosi, Cristina ha detto addio al costume intero. La Scuccia ha finalmente indossato un bikini e la stessa Ilary Blasi le ha fatto notare il grande cambiamento:

“Cristina in questa settimana hai mostrato molto coraggio dopo una vita protetta e in sicurezza hai deciso di metterti in discussione. Possiamo dire che è nata una nuova Cristina. So che ce l’hai messa tutta per superare quella prova, ti stai scoprendo in modo diverso. Innanzitutto complimenti per il bikini, ti abbiamo visto in bikini e stai molto bene”.

Il nuovo look di Cristina Scuccia all’Isola

Abbandonato il costume intero, Cristina ha sfoggiato un bikini di colore rosa. La naufraga, però, preferisce continuare ad indossare i pantaloncini. La Scuccia, in risposta a Ilary Blasi, ha dichiarato: