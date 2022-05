Isola dei Famosi, Ilary Blasi mostra un look mozzafiato e fa la giravolta

La conduttrice dell'Isola dei Famosi durante queste puntate ha stupito il pubblico con abiti indimenticabili. Scopriamo cosa ha indossato.

Sono passati circa due mesi da quando l’avventura sull’Isola dei Famosi è iniziata. Se c’è qualcosa sui quali i fari si sono accesi fin da subito, sono stati i look sfoggiati da Ilary Blasi puntata dopo puntata. Del resto che la conduttrice sia una vera icona di stile è ormai noto a tutti e i suoi outfit sono sempre stati chiacchieratissimi.

Anche in questo nuovo attesissimo appuntamento andato in onda lunedì 23 maggio non ha certo fatto eccezione. Immediata la reazione del pubblico e degli opinionisti che non appena l’hanno vista le hanno fatto fare una giravolta.

Isola dei Famosi, il look di Ilary Blasi fa impazzire il pubblico

Ilary Blasi, come sempre non ha sbagliato un colpo. Ha infatti sfoggiato un tuta intera delle tonalità del lilla e del viola.

Il vero punto forte dell’outfit scelto è stato però il decolleté che è stato impreziosito da un collare delle stesse tonalità del vestito. Lo chignon ha infine messo in risalto il volto della conduttrice dandole ancora più luce.

Vladimir Luxuria: un mix tra l’avvocato e Ilona

Nel frattempo non è passato in secondo piano il completo davvero coloratissimo di Vladimir Luxuria. L’opinionista, ha scelto per l’occasione una giacca di colore blu abbinata ad una gonna fucsia.

Completano il tutto le scarpe con il tacco anch’esse delle tonalità del blu: “Un mix tra l’avvocato e Ilona”, ha scherzato la conduttrice. “Sono agitatissima per la questione delle scelte”, ha dichiarato Vladimir nel commentare cosa si sarebbe aspettato nel corso della puntata.