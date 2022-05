Isola dei Famosi, positivi al Covid in Honduras? Saltate alcune sorprese

In Honduras ci sarebbero alcune persone positive al Covid, ma non si tratterebbe di naufraghi. Tuttavia, non ci sono ancora conferme.

L’Isola dei Famosi, che da settimane intrattiene i fan con colpi di scena, litigi, love story e tante avventure, sarà prolungata. Per questo motivo, i naufraghi devono firmare un nuovo contratto, accettando o meno di continuare per più tempo la propria esperienza in Honduras.

Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro, sarebbe intenzionato a fermarsi. I fan – a cui piace per la sua educazione, la sua gentilezza e la sua determinazione – sono certi cambierà idea. Intanto, per sostenerlo, i produttori avevano organizzato una bella sorpresa per lui. Tuttavia, sarebbero spuntati alcuni casi di positività al Covid e il bel regalo dovrà essere rimandato.

Isola dei Famosi, positivi in Honduras?

L’influencer Deianira Marzano tramite alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram ha diffuso l’indiscrezione.

“Parrebbe che ci sia in Hoduras qualche positivo al Covid. Per cui le tarantelle con “i nuovi ospiti amici” di lunedì saranno rimandate a venerdì“, ha scritto. Poco dopo però, ha pubblicato una nuova story, precisando: “Per motivi non ancora pervenuti le tarantelle con “i nuovi ospiti amici” di lunedì saranno rimandare a venerdì“.

Inizialmente si è parlato di alcuni casi di Covid in Honduras, ma non sono arrivate conferme a riguardo.

Forse sarà Ilary Blasi a dare spiegazioni nel corso della diretta.