Isola dei Famosi, Jovana racconta perché ha lasciato il reality

"Ero pronta a tornare in Honduras, ma non è stato possibile", queste le parole di Jovana Djordjevic che ha raccontato perché ha lasciato l'Isola.

L’abbandono dell’Isola dei Famosi da parte di Jovana Djordjevic, una delle concorrenti di questa edizione, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. In molti, nei giorni scorsi si erano chiesti quale motivo l’avesse portata a lasciare l’Honduras.

A spiegarlo ora è la stessa ex naufraga attraverso un lungo post sui social. “Ero pronta per tornare subito in Honduras, ma ciò non è stato possibile”, ha puntualizzato.

Jovana Djordjevic spiega perché ha abbandonato l’Isola dei Famosi

La modella di nazionalità serba ha scritto che il problema di salute di salute da lei avuto era legato ad un’operazione al seno al quale si era sottoposta alcuni anni fa:

“Ho avuto un piccolo pezzo di filo dall’operazione al seno che ho fatto alcuni anni fa e un punto era fuori (a causa della perdita di peso). Sono andata dal dottore perché ho volevo che si tirasse fuori.

Quello che non mi aspettavo era la risposta del chirurgo locale che mi ha detto che doveva tagliarmi con almeno 2 punti e che dovevo riposare almeno 5 giorni dopo, prendere l’antibiotico ecc… Non ero d’accordo con lui perché sapevo che si può fare senza tagli inutili, quindi ho detto che volevo rimanere come sono senza fare un “intervento” (il rischio di infezione era alto anche lì, con il tempo e le condizioni in cui vivevamo).

Non volevano alcun rischio e ho avuto una scelta: restare e fare l’operazione o lasciare il gioco. Ovviamente, ho scelto l’altra opzione”.

Jovana: “Una delle esperienze più difficili e belle”

La modella ha poi proseguito spiegando che tutto alla fine è andato per il meglio e che si era addirittura detta pronta a rientrare in gioco. Ciò però non è stato possibile: “Questo è stato il motivo per cui sono andata via. Non mollo mai, la mia personalità non me lo permetterebbe. Io sono una che sempre va avanti! Sono andata per vincere, non per tornare, ma alcune cose sono più grandi di te… Comunque, questa è stata una delle esperienze più difficile e belle che abbia mai avuto e sono felice di averla vissuta la possibilità di provare almeno, però sono anche molto triste per lasciare i gioco così presto, ci tornerei subito se fosse possibile!”.