L’Isola dei Famosi: Alvin e una naufraga hanno il Covid

Due volti dell'Isola dei Famosi 2022 sono risultati positivi al Covid a pochi giorni dall'inizio del programma.

A pochi giorni dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2022 già sarebbero due i casi di Covid tra i membri del cast del programma.

L’Isola dei Famosi 2022: il Covid

Alvin – inviato dell’Isola dei Famosi – e Ilona Staller, concorrente dello show, sarebbero risultati positivi al Coronavirus.

Il programma dovrebbe andare in onda dal 21 marzo ma a causa dei casi di Covid tra i membri del cast è possibile che la produzione sia costretta ad attuare dei cambiamenti d’emergenza. Al momento non è dato sapere se Alvin e Ilona Staller verranno sostituiti all’ultimo minuto o se il programma cercherà di risolvere in altri modi la loro assenza.

Secondo indiscrezioni potrebbe essere Vladimir Luxuria a sostituire Alvin nel ruolo di inviata in Honduras.

L’opnionista aveva già svolto il ruolo nella precedente edizione del reality show e pertanto saprebbe già come fare. Resta però il problema del suo posto vacante come opinionista, nel caso in cui decidesse di partire.

L’Isola dei Famosi 2022: il cast

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi verrà condotta nuovamente da Ilary Blasi, mentre per quanto riguarda il cast dello show sono attesi in qualità di concorrenti Guendalina ed Edoardo Tavassi, Lory Del Santo e Marco Cucolo, I Cugini di Campagna, Gustavo e Jeremias Rodriguez, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, Clemente Russo e Laura Maddaloni, Antonio Zequila, Blind (Franco Rujan), Nicolas Vaporidis, Jovana Djordjevic, Floriana Secondi, Ilona Staller (Cicciolina), Estefania Bernal, Roger Balduino, Marco Melandri e Roberta Morise.

Insieme alla moglie di Francesco Totti saranno invece presenti in veste di opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.