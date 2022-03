Isola dei Famosi, uno dei Cugini di Campagna ha il Covid: l'indiscrezione lanciata da Deianira Marzano.

Il 21 marzo 2022 debutterà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, uno dei Cugini di Campagna, visti come probabili naufraghi, ha contratto il Covid: la loro partecipazione, a questo punto, è a rischio?

Isola dei Famosi: uno dei Cugini di Campagna ha il Covid?

L’Isola dei Famosi 2022, con al timone Ilary Blasi, sta per debuttare su Canale 5. La prima puntata del reality honduregno è fissata per lunedì 21 marzo. Anche se la produzione non ha ancora confermato il cast, sembra che tra loro ci saranno anche i Cugini di Campagna. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, lanciata da Deianira Marzano, uno dei componenti della band ha contratto il Covid e la loro partecipazione sarebbe a rischio.

La Terribile, via social, ha dichiarato:

“Oggi proprio una giornata di gossip che riguarda L’Isola dei Famosi. Ci sono stati i servizi fotografici di tutti i concorrenti. E Silvano Michetti, uno dei Cugini di Campagna, ha il Covid e quindi non ha potuto partecipare”.

Se il componente della band dovesse rimettersi in tempo potrebbe partire per l’Honduras con tutti gli altri concorrenti. In caso contrario, gli autori dell’Isola dei Famosi potrebbero anche pensare di farlo arruolare in un secondo momento.

Il cast dell’Isola dei Famosi 2022

Anche se Ilary Blasi non ha ancora confermato il cast dell’Isola dei Famosi 2022, i concorrenti pronti a partire per l’Honduras dovrebbero essere: Lory Del Santo e Marco Cucolo, Guendalina ed Edoardo Tavassi, Gustavo e Jeremias Rodriguez, Clemente Russo e Laura Maddaloni, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, Ilona Staller, Roberta Morise, Blind, Estefania Bernal, Floriana Secondi, Jovana Djorkevic, Marco Melandri, Antonio Zequila, Nicolas Vaporidis e Roger Balduino.

Al momento, l’unica conferma viene da Lory Del Santo, che ha dichiarato:

“Parto con Marco però l’ho avvisato: se guarda le altre… (…) Lui non voleva partecipare, è terrorizzato. Non si è mai trovato a vivere in una situazione simile. Voglio essere una cellula impazzita all’Isola dei Famosi. E desidero osservare tutto con molta attenzione”.

Isola dei Famosi 2022: prime anticipazioni

Al timone dell’Isola dei Famosi 2022 per il secondo anno consecutivo ci sarà Ilary Blasi, mentre il suo inviato sarà Alvin. Opinionisti, invece, saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Per quel che riguarda il cast sappiamo che, come avvenuto al GF Vip, ci saranno le coppie, che varranno come unico concorrente. Tra le prime anticipazioni succulente, una riguarda il kit di sopravvivenza. Sembra che i naufraghi avranno a disposizione degli oggetti utili ad affrontare l’avventura sull’Isola. Secondo alcune indiscrezioni, la produzione dovrebbe aver messo nel kit anche dei contraccettivi: strano, non trovate? Se il rumor dovesse essere vero, significa che nel cast ci sarebbero personaggi disposti ad accoppiarsi davanti alle telecamere.