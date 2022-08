Isola dei Famosi, la rivelazione dell’ex naufrago: “Ho rischiato grosso”

Jonathan Kashanian, ex naufrago dell'isola dei Famosi, ha raccontato un dramma sfiorato: "Con il mare non si deve mai scherzare"

Jonathan Kashanian ha raccontato sui suoi profili social un dramma sfiorato. L’ex volto di ‘Detto Fatto‘ e naufrago dell’Isola dei Famosi, ha davvero rischiato grosso mentre si trovava su un catamarano nei pressi delle Isole Eolie.

La rivelazione di Jonathan Kashanian: paura per l’ex nufrago dell’Isola dei Famosi

Jonathan Kashanian ha raccontato sulle sue storie di Instagram quello che è successo nella nottata di ieri, a largo delle Isole Eolie, a bordo di un catamarano: “È stata una notte movimentata, ho scoperto che per fortuna il nostro catamarano ha scansato tutto il brutto, una barca di 24 metri si è scagliata contro gli scogli mentre un altra è affondata quindi ecco non si scherza con il mare. Alle 3.00 ho sentito bombardare la barca, tremava… lampi tuoni, è scoppiato il finimondo…c’è stata grande paura ed il capitano ha messo in sicurezza tutto.”

Le parole dello stilista sul nubifragio a Stromboli

Lo stilista poi ha parlato del nubifragio di Stromboli, lanciando un nuovo messaggio social deidcate a quelle popolazioni: “Un abbraccio a tutti gli strombolani e ai turisti che sono lì in questo momento.”